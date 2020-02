Muziek bij de Buren in Sneek is een blijvertje

Sneek- Een herfstachtige middag in de winter, maar ideale weersomstandigheden om hét huiskamerfestival van Nederland te bezoeken. Oftewel Muziek bij de Buren, tweede jaargang, in Sneek. Maar liefst 20 huiskamers openden hun deuren voor bands, ensembles en muzikanten. GrootSneek was erbij, uiteraard niet overal maar op drie plekken.

Als eerste bij een optreden van singer-songwriter Ksenia Marasanova aan de Westereems 12 aan de buitenkant van de stad. Gastvrouw Jantine Slippens wil wel vertellen waarom zij en haar man Bert Koopmans hun huiskamer beschikbaar hebben gesteld.

Gastvrije Snekers

“We doen we mee omdat het een schitterend initiatief is en omdat wij hopen dat ook bij ons in de buurt mensen het initiatief overnemen en dat we volgend jaar misschien met de hele straat iets kunnen organiseren. We zitten ver uit de binnenstad en het publiek moet hier speciaal voor het optreden naar toe komen. Ze komen hier omdat ze de muzikant willen zien optreden of dat ze gewoon eens ergens naar binnen willen kijken, want dat kan ook een reden zijn. Toch hopen we dat het in de buurt aanslaat en hebben ook nog eens 150 flyers in de buurt bezorgd. Wij hebben Ksenia Marasanova die bij ons gaat optreden. Ze is singer-songwriter die in het Russisch zingt, maar ze vertelt ook een stukje van haar levensverhaal. Ksenia zingt drie sessies, hiervoor waren er al 25 belangstellenden en ik tel voor het tweede optreden alweer 15 belangstellenden. We doen volgend jaar zeker weer mee en dan gaan we voor een grote band. Dat is een hint!”

Ksenia Marasanova

Het optreden van Ksenia, is prachtig juist omdat ze zo dicht bij het publiek staat. Als 17-jarig meisje verliet ze de Sovjet-Unie om uiteindelijk via Israël in Nederland terecht te komen. Ze vertelt een verhaal, nee haar verhaal, van verlangen, oorlog, liefde, protest en rechtvaardigheid. Prachtige in het Nederlands vertaalde poëzie en eerlijke luisterliederen. De emotie spat van haar gezicht. Mooi intiem optreden!

In het AZC

Na een halfuurtje verlaten we de Westereems en gaan we naar het AZC in de Noorderhoek, een volkomen andere locatie. Daar worden we opgevangen door medewerker Ruben, die ons naar een van de units leidt. De band Milfshake is al aan het spelen en zoekt duidelijk de interactie met het publiek, veel bewoners van het AZC, die dan ook meespelen. Een hele andere setting met jonge gezinnen, een echt uitje voor de bewoners. Het doorbreekt de sleur van het eindeloos wachten. Muziek verbindt!

Lagere Landbouwschool

Het laatste optreden wat wij bezoeken is de voormalige lagere landbouwschool, dat nu omgebouwd is tot een fraaie woning. Genoeg ruimte om te spelen dus. Twee heren van The Beatles Sessions, een Friese tributeband, zoekt ook de interactie met het 40-koppige publiek. Die wisselwerking tussen de beide heren en de aanwezigen is er zeker. Bekende (verzoek) nummers worden gespeeld voor een divers publiek, van jong tot oud. Het Hey Jude klinkt uit vele kelen in de voormalige agrarische school als we afscheid nemen.

Voor de liefhebbers is er van 18.00- 22.00 uur nog een gratis eindfeest met de Vermoeide Helden in het café van Poppodium Bolwerk in Sneek.

Tekst en foto’s Henk van der Veer