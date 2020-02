Ruim dertig optredens van regionaal talent en grote namen op VERS!

Sneek – Ruim dertig aanstormende bands en singer-songwriters uit Friesland treden zaterdag 8 februari op bij het jaarlijkse muziekfestival VERS! Met Broken Brass en Ruben Hein zijn ook twee landelijke topacts vastgelegd. Zij geven een eigen show, treden op met jong regionaal talent en geven ’s middags workshops. VERS!, een productie van Cultuur Kwartier Sneek, vindt plaats bij Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk. Aanvang: 19.00 uur.

De zevende editie bestaat, geheel volgens traditie, uit veel jonge muzikanten uit de regio. Voor sommigen van hen wordt VERS! hun podiumdebuut, anderen hebben al flink wat ervaring. Tot aan middernacht zijn er optredens van onder meer Ananazz, The B Bunny’s, BLACKOUT, Boys Squad, Esther de Jong & Tolls, Groove Gang, Jammer, Muti Marane, Lady Birds, Skarnepeoples, So Be It, Soundboxx, Unlocked, The Wabe en “we”. Verder is er een optreden van Delore, winnaar van de Kleine Prijs van Fryslân. Onder de grotere gezelschappen bevinden zich On the Move (het jeugdorkest van het Stedelijk Muziekkorps Sneek), BaM Percussie en uit Duitsland: Big Band Nordhorn en Schlag-ART-I.G. Scholengemeenschap Bogerman is met de befaamde Bigband onder leiding van Anne Oosterhaven, het Bogerman Kamer Orkest en de Bogies van de partij.

Ruben Hein en Broken Brass

Twee bekende namen op VERS! zijn singer-songwriter Ruben Hein en Broken Brass. Zij spelen op het podium van hoofdsponsor Speedbooks in Het Bolwerk. Hein neemt zijn band mee en geeft ’s middags een workshop over hoe je een goed liedje schrijft. Ook Broken Brass, dat op unieke wijze brassmuziek mixt met rock ’n roll, electro en hiphop, geeft een workshop. Samen met de deelnemers aan deze sessie verzorgt Broken Brass de officiële opening van VERS! in de Noorderkerkzaal.

Lounge Podium, Stage is Yours

Nieuw op VERS! is het Lounge Podium met korte optredens van maximaal twintig minuten. Hiervoor konden jongeren tot 21 jaar zich aanmelden. Uit de inzendingen heeft programmeur Kees Romers vijf acts geselecteerd: Zianne, Piet & Harry, Sara & Lisa, Ids Verbeek en Esmee de Haan.



Een speciaal onderdeel dit jaar vormen de projecten die vallen onder The Stage is Yours, een productieprogramma waarin enkele jongvolwassenen een eigen productie maken. Twee gaan zich bij VERS! presenteren. Regisseur Jovan Smilda laat op het festival een compilatie zien van zijn muziektheater-voorstelling Beste Jonas. Iris de Brock presenteert ’s middags van 15.50 tot 16.20 uur haar project Plankenkoorts. Hierbij worden jongeren begeleid in het opzetten van een eigen kleinkunstperformance. Publiek is van harte welkom bij de gratis presentatie van De Brock.

De entree bedraagt 9,00 euro. Kaarten voor VERS! zijn te koop aan de kassa en te bestellen via de websites van Poppodium Bolwerk en Theater Sneek. Meer informatie over het programma, alle acts en workshops is te vinden op cultuurkwartier.nl/vers.