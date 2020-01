Zondag verandert Sneek in één groot huisfeest met ‘Muziek bij de Buren’

Sneek – Zondagmiddag 2 februari 2020 presenteert Sneek wat het te bieden heeft aan opkomend en gearriveerd muzikaal talent tijdens Muziek bij de Buren 2020. Uniek aan het festival is dat de optredens plaatsvinden in talloze huiskamers verspreid door de stad. Tussen +/- 13:00 – 17:30 uur kun je luisteren naar optredens van lokale muzikanten; van jazz en klassiek tot singer-songwriter en elektronische beats. De optredens zijn vrij toegankelijk zodat iedereen onbeperkt kan genieten van de Sneekse muzikaliteit en gastvrijheid.

Programma Sneek

13.00-17.30 uur Muziek bij de Buren: Ga op pad en ontdek lokale muzikale talenten bij je buren!

18.00-22.00 uur Eindfeest: Gratis eindfeest in het café van poppodium Bolwerk met de Vermoeide Helden.

Doel Muziek bij de Buren

Muziek bij de Buren is in 2013 gestart in Arnhem om lokale muzikanten een podium te bieden en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Daarnaast wil het festival bewoners stimuleren om de deur voor elkaar open te zetten en gezamenlijk, zonder financiële drempels, met cultuur bezig te zijn. Stichting Muziek bij de Buren hoopt de leefbaarheid binnen de verschillende wijken te bevorderen en te laten zien hoe gastvrij de stad en haar bewoners zijn. Muziek verbindt mensen en is bij uitstek een cultuurvorm die verder gaat dan rangen en standen, leeftijden, kleuren en smaken.

Organisatie Muziek bij de Buren Sneek is een initiatief van Stichting Muziek bij de Buren. De organisatie van Muziek bij de Buren Sneek is in handen van enkele betrokken bewoners i.s.m. poppodium Bolwerk. Samen maken zij op 2 februari van Sneek één grote muziek huiskamer!

Entree is gratis; een vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld.

Voor meer informatie en het uitgebreide programma: Programma Muziek bij de Buren