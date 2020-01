Werk in uitvoering aan Stadhuis Sneek

Sneek- Op de plaats aan de Marktstraat was al in 1480 een stadhuis gevestigd, de kern van dit gebouw is nog altijd aanwezig. Vele verbouwingen en uitbreidingen volgden en sinds 1550 staat er op deze locatie het gebouw in haar huidige vorm.

In al die jaren is er al heel wat verbouwd en gerestaureerd, het is van alle tijden. Op dit moment zijn de steigerbouwers van Gjaltema (‘Goed op de hoogte’) druk bezig met het plaatsen van de steigers. Ware acrobaten zijn het, maar de veiligheidsvoorschriften worden goed in acht genomen!

Op de begane grond zijn schilders van Schildersbedrijf Silvius uit Sneek al begonnen met het verven van het monumentale pand.

Voor de geïnteresseerden nog even wat info van Wikipedia: Het huidige stadhuis heeft een gevel in rococostijl. Tijdens de verbouwing van 1760 tot 1763 is het stadhuis met een verdieping verhoogd. In de jaren 1923–1925 vond er een restauratie plaats onder leiding van de architect en interieurontwerper Willem Penaat uit Amsterdam. Wegens ruimte gebruik is het gebouw ook vele malen uitgebreid en zijn naastgelegen panden, waaronder de Waltastins, toegevoegd aan het gebouw.

De daklijst van het gebouw wordt ondersteund door consoles, deze zijn versierd met tekens ter verbeelding van (van links naar rechts) zelfkennis (spiegel), lente (bloemen), zomer (aren), gerechtigheid (wetstafels), rechtspraak (weegschaal), herfst (druiven), winter (kweeperen) en wijsheid (helm van Mercurius).

Foto’s Henk van der Veer