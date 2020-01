Winterwonderland-kuier op Warkumerwaard vlakbij Workum

Workum – Kom jij ons winterparadijs bewonderen? De Warkumerwaard is normaal gesproken niet vrij toegankelijk, maar samen met onze natuurgids kun jij dit gebied aan de IJsselmeerkust verkennen. Wanneer? Zaterdag 15 februari van 9.30 – 11.30 uur. Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/activiteiten of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,-. (t/m 12 jaar € 2,–) . In deze tijd van het jaar komen we veel ganzen tegen. De grauwe gans, brandgans en kolgans zijn vaste bewoners, maar de roodhalsgans komt ook bijna ieder jaar langs. Verder weet je natuurlijk nooit of er een dikke berg sneeuw ligt of dat de natuur haar ware aard laat zien. Trek in ieder geval die regenlaarzen maar aan!

Van oorsprong is dit gebied een zandplaat in de Zuiderzee, maar toen de Zuiderzee werd afgesloten viel het gebied droog. Hierdoor werd dit terrein uitermate geschikt voor ganzen. Langs de buitenrand vind je het meest natuurlijke deel met diverse schelpenbanken en zandplaten. De schelpenbanken hebben een grote aantrekkingskracht op kokmeeuwen en visdieven, maar ook de grutto, kluut en bontbekplevier zijn van de partij. Achter deze banken bevinden zich onbemestte graslanden met verschillende bijzondere planten. Denk aan de melkkruid, zilte waterranonkel en aardbeiklaver. Genoeg te ontdekken tijdens deze winterwonderland-kuier. Ga mee op pad en onze natuurgids vertelt je er alles over!

LET OP: Trek voor deze excursie je laarzen aan!

Agenda:

Excursie: Winterwonderland-kuier op de Warkumerwaard vlakbij Workum

Datum: Zaterdag 15 februari van 9.30 – 11.30 uur.

Locatie: Workum (beginpunt wordt bekend gemaakt na aanmelding)

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis vertoon van de

ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,–).

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/activiteiten

of 0511 – 53 96 18.

Foto Hans Pietersma /It Fryske Gea