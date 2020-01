Nieuwe cursussen van start, laatste inschrijfmogelijkheid

Sneek- Op de Sneker leslocatie van Kunstencentrum Atrium beginnen in februari enkele nieuwe cursussen, waaronder impressionistisch schilderen en Toveren met Muziek. Bij Muziekschool Bolsward, onderdeel van Kunstencentrum Atrium, gaat een nieuwe djembégroep van start. Inschrijven voor de cursussen is nog mogelijk, aan de balie of op kunstencentrumatrium.nl. De eerste les is een gratis proefles. Meer informatie staat op de website.

Kunstencentrum Atrium, leslocatie Sneek (Oud Kerkhof 11)

Impressionistisch schilderen (volwassenen) In deze cursus wordt geprobeerd om het moment te vangen in een schilderij. Niet denken, maar kijken. Met een losse toets en een snelle manier van schilderen wordt geprobeerd een impressie weer te geven. Tijdens iedere les wordt een onderwerp belicht, zoals werken met contrasten, verschillende kleurpaletten, de werkwijze van oude meesters, impasto en stilering. Dit wordt geoefend in een klein schilderwerk. Daarna kan ieder met een eigen onderwerp aan de slag. De cursus wordt gegeven door Fimmy Kooijker en bestaat uit twaalf lessen op woensdagmiddag (14.00 – 16.00 uur). Startdatum: woensdag 5 februari.

Toveren met Muziek (5 – 7 jaar)

Samen muziek maken en beleven is voor kinderen niet alleen erg leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van de taal, de motoriek en creativiteit. Bij Toveren met Muziek wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van een brede muzikale vorming. Diverse thema’s komen aan bod, zoals de seizoenen, verhaaltjes en dagelijkse gebeurtenissen, met de belevingswereld van het kind als uitgangspunt. De kinderen gaan zingen, luisteren naar en bewegen op muziek en bespelen verschillende instrumenten. Er zijn tien lessen op dinsdagmiddag (16.10 – 16.50 uur). De cursus wordt verzorgd door Lies van der Grient. Startdatum: 28 januari (later instappen mogelijk).

Theatermaken (8 – 11 jaar)

Dé cursus voor kinderen die het leuk vinden om op het toneel te staan. Ze leren door middel van spelletjes en oefeningen steeds beter wat ze kunnen doen op het podium. Iedere week staat bij docent Hanneke de Man een ander onderwerp centraal. Ter afsluiting van de cursus is er een presentatie voor de ouders/verzorgers. De lessen zijn op woensdagmiddag, van 15.00 tot 16.15 uur. Wie het eerst eens wil proberen, kan meedoen aan een proefles op woensdag 5 februari.

Basiscursus grimeren (volwassenen)

In zes lessen behandelt Saskia Wagenvoort de basis van het grimeren. Denk aan kleurgebruik en mooie overgangen maken, beschaduwen en oplichten, ouder maken, wimpers, snorren en baarden plakken en karakter- en maskergrime. Daarna kunnen de lessen worden toegepast tijdens diverse podiumpresentaties, zoals de musicals van MUZT Musicalopleiding en de voorstellingen van de Atrium-dansafdeling. De lessen zijn op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De cursus start op 24 februari.

Muziekschool Bolsward (Broereplein 7-8, ‘Ons Gebouw’)

Djembé (kinderen/jongeren, volwassenen) De djembé, een Afrikaanse trommel, staat bekend om zijn opzwepende ritmes. Hij is ook relatief eenvoudig onder de knie te krijgen en daardoor zeer geschikt voor beginnende muzikanten. Docent Moustapha Seck bouwt zijn lessen stap voor stap op. Er wordt begonnen met de basis en eenvoudige liedjes. Diverse muziekstijlen komen aan bod. De cursus wordt gegeven in groepsverband en is geschikt voor alle leeftijden. Er zijn tien lessen op maandagavond, van 17.45 tot 18.30 uur (kinderen, jongeren) en van 18.30 tot 19.30 uur (volwassenen). Startdatum: 3 februari (later instappen mogelijk).