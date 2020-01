Stoarm oer it lân in Workum

Workum-Donderdagavond 27 februari organiseert St. Cultureel NUT Workum een bijzondere avond met de titel ‘Stoarm oer it lân’. Tijdens deze avond staat de lastige relatie tussen het Friese landschap met de biodiversiteit hierin en de landbouw centraal. Theunis Piersma uit Gaast, hoogleraar trekvogelecologie en zijn buurman Pieter van der Valk, veehouder in Ferwoude, zullen hun visies over dit zeer actuele thema delen. De avond staat onder leiding van Klaas Sietse Spoelstra.

De aanleiding tot het organiseren van deze avond is de publiciteit over de zeer druk bezochte Fedde Schurer lezing, die in november gehouden is in Leeuwarden. Op verzoek van Stichting Cultureel Nut Workum zijn Theunis Piersma en Pieter van der Valk, die beide in de omgeving van Workum wonen, bereid om hun medewerking te verlenen aan een bijeenkomst in Workum waar dit maatschappelijke probleem centraal staat.

Want nooit eerder waren de veranderingen van het Friese platteland zo in het nieuws als de afgelopen jaren. Wat zijn de problemen, wat zijn de dilemma’s en wat moet er gebeuren om tegemoet te komen aan boeren, beesten, burgers en bloemen?

Theunis Piersma en Pieter van der Valk zullen deze avond graag hun visie hierover met u delen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Gezien de enorme belangstelling en publiciteit die hun optreden in november heeft opgeleverd, zijn we trots dat we deze avond in Workum kunnen organiseren.

Donderdag 27 februari

Aanvang 20.15 uur

De Klameare, Merk 1 te Workum

Kaarten: € 10,00 per stuk ( inclusief consumptie)

Kaarten verkrijgbaar via www.nutworkum.nl en Het Boekhuis te Workum