Frank Westerman in Lewinski

Sneek- Een boeiend theatercollege met schrijver Frank Westerman, koning van de literaire non-fictie, auteur van het ene schitterende boek na het andere, zoals de Graanrepubliek en El Negro en ik. In november verschijnt zijn nieuwe boek De wereld volgens Darp, over het einde (en de terugkeer) van de Koude Oorlog.

Dit theatercollege gaat over de vraag: Wie zijn wij en waar komen we vandaan?

Allemaal slaan we verwoed met onze staart op het water, maar anders dan de walvis menen wij mensen dat ons spetteren ertoe doet.

In 2003 wordt in een grot op Flores, Indonesië, de fossiele oermens gevonden. Is dit fossiel de missing link tussen mens en dier?

En als wij de overtreffende trap van het dier zijn, waarin schuilt dan het onderscheid? Wat zijn eigenlijk de verschillen en overeenkomsten tussen ons en dieren?

Ga mee op een filosofische wereldreis met schrijver Frank Westerman en maak een wetenschappelijke tijdreis naar de oorsprong van de mensheid.

Ook fan van Sapiens, een kleine geschiedenis van de mensheid van Yuval Noah Harari? Dan mag je dit theatercollege van Frank Westerman niet missen!

Wie is Frank Westerman?

Praktische details

7 februari 2020 / €10,- / 20:00 u. / Voorverkoop via deuitdaging.frl

Mee-eten vooraf? Dat kan, voor €15,50 per persoon! Geef je op via info@lewinski.nl

De keuken is geopend tussen 18:00 uur en 19:30

Dit theatercollege wordt georganiseerd vanuit Stichting Harmonika.