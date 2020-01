Aan tafel special met chefkok Kees Elfring bij Lewinski

Sneek- Deze Aan tafel special staat in het teken van duurzaam koken. Heerlijk genieten van een maaltijd en een interessante lezing van Kees Elfring.

Alice Waters, de peetmoeder van de farm-to-table– beweging in Californië kreeg eind vorig jaar de prestigieuze Johannes van Damprijs uitgereikt. Ze ontwikkelde een aantal principes die ze al sinds de jaren tachtig met verve uitdraagt: het gebruik van kakelverse, biologische seizoensproducten van topkwaliteit, duurzaam verbouwd door boeren uit de omgeving en in al hun eenvoud en perfectie geserveerd.

Want ‘Koken gaat niet alleen over smaak, maar ook om de waarden die het voedsel op je bord vertegenwoordigen.’

Onze Nederlandse chef-kok Kees Elfring, begon zijn carrière onder haar vleugels. Tot voor kort was hij eigenaar van restaurant Marius in Amsterdam. Kees geeft op 3 februari een exclusieve lezing over zijn ervaringen bij Alice Waters en hij deelt uiteraard ook zijn visie op duurzaam koken.

Maandag 03 februari 2020 in Lewinski/ va.18:00 / Maaltijd is €15,50. Voor Kees Elfring gaan we met de pet rond. Reserveren? info@lewinski.nl of www.lewinski.nl