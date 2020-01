Volle maan wandeling op de Makkumersúdwaard

Makkum- Hoor jij de weerwolven al huilen? Het is namelijk volle maan! Kom genieten van dit bijzondere natuurverschijnsel, aan de rand van de IJsselmeerkust. Hier vind je het natuurgebied de Makkumersúdwaard. Wanneer? Zondag 9 februari van 18.30 – 20.30 uur.

Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/activiteiten of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,-. (t/m 12 jaar € 2,–)

De Makkumersúdwaard is een soort schiereiland in het IJsselmeer. Hier loop je door de kruidenrijke ruigtes en rietvelden. In het gebied leven veel verschillende vogels. De baardmannatje is er een voorbeeld van. Deze bijzondere rietvogel buitelt als een echte acrobaat door het riet en eet zomers insecten. Zodra de winter in aantocht is, dan schakelt hij over op een vegetarisch dieet van (riet)zaden. Om deze zaden te kunnen verteren past deze kleine rietvogel zijn maag aan. Het baardmannetje is te herkennen aan zijn karakteristieke ‘bakkebaarden’

Foto Hans Pietersma /It Fryske Gea