Symfonische gedichten in Seniorcafé

Sneek- Symfonische gedichten is een apart genre in de klassieke muziek en betreffen vaak orkestwerken uit de 19e eeuw met een programma of verhaal. Vaak zijn het ééndelige stukken, die minder vormvast zijn dan een symfonie. Maar het programma of verhaal, dat uitgebeeld wordt in muziek geven daarentegen wel aanleiding tot zeer uitdrukkingsvolle, lyrische of dramatische muziek.

De beste en meestal bekende symfonische gedichten zijn muziekstukken, die ook blijven boeien zonder dat je het achterliggende programma kent. Maar de muziek wordt veel sprekender als je het beeld of het verhaal erbij hoort.

Tijdens de lezing zullen we naar beroemde symfonische gedichten luisteren zoals de Moldau, de Vier Jaargetijden en De Hebriden. Hierbij zal bij ieder muziekstuk zowel het beeldende verhaal verteld worden als de muzikale opbouw toegelicht worden.

Een enthousiasmerende lezing over mooie en bekende muziek, welke wordt verzorgd door Gabriël Vriens uit Franeker. Gabriël verzorgt al vele jaren veel lezingen en cursussen op het gebied van muziek en kunst. Hij neemt u graag met naar diepere lagen in de muziek of de kunst, zodat u er meer van kunt genieten.

5 februari 10.15 Bibliotheek Sneek

55-plussers iedere woensdagochtend van 10.15 uur tot 12.00 uur in het Seniorcafé van de bibliotheek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen.

Elke eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus wordt speciaal voor deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd. Dit zal vaak een spreker zijn die iets komt vertellen over zeer uiteenlopende onderwerpen.