Rijs – Vlakbij Rijs ligt het Rysterbosk. Hier kun je heerlijk wandelen over de statige lanen, uitkijken over het IJsselmeer en een bezoek brengen aan het sprookjesachtige vredestempeltje. Kortom, het Rysterbosk is een bezoek meer dan waard!

Als bomen konden praten, dan zou het in het Rysterbosk nooit meer stil zijn. In de 17de eeuw is dit bos aangelegd. Je vindt hier dan ook hele oude bomen, die veel hebben meegemaakt. De familie die het bos heeft aangelegd was niet geboren voor het geluk. Het begon met een mislukte aanleg van een succesvolle tabaksplantage en vervolgens gaf de landheer zijn fortuin stukje bij beetje weg aan de arme mensen in de omgeving. Het bos werd zelfs enkele weken gebruikt voor de lancering van V2 raketten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig is het de plek om met de hele familie te genieten van de natuur. Tijdens deze wandelexcursie wordt speciaal aandacht besteed aan hoe de natuur in de winter overleeft. Kom genieten van de beuken en eiken in dit prachtige bos. Onze natuurgids vertelt je graag waar de vleermuizen uitrusten en speurt samen met jou naar sporen van reeën en dassen.

Agenda:

Excursie: Loop mee langs het geroffel van het Rysterbosk

Datum: Zaterdag 8 februari van 9.30 – 11.30 uur.

Locatie: Rijs (beginpunt wordt bekend gemaakt na aanmelding)

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis vertoon van de

ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,–).

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/activiteiten

of 0511 – 53 96 18.

Foto Dico de Klein /It Fryske Gea