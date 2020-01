LAS ontvangt schrijver Johan Fretz

Sneek- Woensdag 19 februari a.s. ontvangt de stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de schrijver en multitalent Johan Fretz. Velen zullen hem kennen van zijn roman Onder de paramariboom. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1 te Sneek, aanvang 20.15 uur.

Johan Fretz is niet in één hokje te vangen. Hij is schrijver, verteller, theatermaker, ‘politicus’, columnist van Het Parool en de helft van het muzikaal cabaret-duo. En hij heeft gemengd (deels Surinaams) bloed.

In 2010 maakte Fretz veel indruk tijdens een manifestatie tegen de culturele kaalslag op het Malieveld, waar hij een krachtige toespraak houdt voor duizenden aanwezigen. Niet veel later debuteerde hij met het vlammende pamflet Hart voor kunst. In 2012 volgt de roman Fretz 2025, die genomineerd werd voor de Bronzen Uil. Fretz 2025 gaat over een jonge idealist die in 2025 een gooi naar het premierschap doet. Het boek vormt de basis voor de cabaretshow Revolte!

Bij een breder publiek verwerft Johan Fretz waardering en bekendheid met zijn boek Onder de paramariboom (2018). Fretz aanvaardt een uitnodiging om in Paramaribo als gastspreker op te treden, tijdens een jongerenbijeenkomst in de aanloop naar de parlementsverkiezingen. Eindelijk gaat hij het geboorteland van zijn moeder bezoeken. Onder de paramariboom is behalve een ontwapenende en geestige roadtrip, een ontroerend verhaal over een moeder en een zoon, identiteit en hoop. Met de roman wint hij de Boekhandelsprijs 2019. Fretz toerde vervolgens door het land met de solo-voorstelling De zachtmoedige radicaal, die gebaseerd is op Onder de paramariboom en waarmee hij genomineerd werd voor de cabaretprijs Neerlands Hoop.

In het seizoen 2019/2020 trekt Johan Fretz met zijn tweede solovoorstelling door het land: Toriman – This Ain’t Cabaret But I Like It. Ook hierin presenteert hij weer een unieke mengeling van muziek, vertelling en humor, met maatschappelijk en politiek engagement.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.