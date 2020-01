“De nacht dy noait foarbij gaat”: De overleversschuld van Rasterhoff

Sneek- Ter gelegenheid van het 170 jarig bestaan van Teater Snits en de 75 jaar vrijheid van Sneek organiseert de ‘Stichting Sneek 75 jaar vrij’ in de maand april 2020 een theaterproductie die in het teken staat van overleversschuld.

In de nacht van 13 op 14 juli 1944 werden in Sneek 4 mannen doodgeschoten tijdens een represaille van de Duitsers, nadat het verzet een NSB-er had ontvoerd en mogelijk omgebracht. Een 5e man, gemeentesecretaris (en latere burgemeester van Sneek) Ludolf Rasterhoff, werd ook neergeschoten maar overleefde deze executie door zich dood te houden. De impact die deze Sneker Bloednacht op burgemeester Rasterhoff heeft gehad staat centraal in deze bijzondere productie, maar ook de invloed van vrede op het heden en de toekomst.

De voorstelling ‘De Nacht dy noait foarbij gaat’ vindt plaats in de Martinikerk in Sneek op 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28 en 29 april 2020. Aanvang 21.00 uur.

Het productie is geschreven door Bouke Oldenhof. In het stuk worden 5 talen gesproken: Sneekers, Fries, Nederlands, Engels en Duits. De regie is in handen van Tineke Broers.

de klinkers in het centrum van de stad

liggen stijf tegen elkaar aan, in het gelid

eensgezind, vastberaden, onwrikbaar…

symbolisch voor de hechte Sneeker samenleving

maar uit hun midden zijn vier stenen ontwricht

en een vijfde baksteen is er uitgelicht

een man staat alleen

in zijn mijmering en pijnlijke herinnering

‘het laatste wat ze zagen

waren de keien van de straat’

als een schaduw overheerst zijn overleversschuld

van die nacht

dy noait foarbij gaat

Henk Greydanus

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.sneek75jaarvrij.nl/teater.