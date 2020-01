Ruben Hein en Broken Brass geven workshops in aanloop naar VERS!

Sneek – Voor aan hun optreden op het muziekfestival VERS! geven hoofdacts Ruben Hein en Broken Brass zaterdag 8 februari ’s middags een workshop bij Kunstencentrum Atrium. Alle workshops zijn gratis toegankelijk. Aanmelden is nog mogelijk. VERS! is een productie van Cultuur Kwartier Sneek.

Ruben Hein

In zijn workshop doet singer-songwriter Ruben Hein uit de doeken hoe je een goede song maakt. Verder legt hij uit hoe je als band beter gaat klinken en vertelt hij wat er allemaal bij komt kijken als je professioneel muzikant bent. Tijdens de workshop kunnen de deelnemers iets spelen, waarna Hein tips geeft. Hein laat zelf ook wat horen. Bands en singer-songwriters zijn van harte welkom. Ook wie niet kan of wil spelen, steekt er wat van op. De workshop duurt ongeveer twee uren en begint om 14.00 uur. Aanmelden kan per e-mail bij Pieterklaas de Groot van Kunstencentrum Atrium: p.degroot@cultuurkwartier.nl.

Broken Brass

Broken Brass geeft een uniek inkijkje in de sound van de band. (Amateur)muzikanten worden uitgedaagd om op een nieuwe manier naar hun instrument te kijken. Tijdens de workshop gaat Broken Brass met Friese blazers en slagwerkers een aantal composities instuderen. ‘s Avonds verzorgen de deelnemers met Broken Brass de opening van VERS! De workshop is geschikt voor alle koper- en houtblazers, drummers en percussionisten. De sessie is uitdagend voor zowel jeugd als volwassenen en kan op het niveau van de doelgroep worden aangepast. De workshop geeft niet alleen een dosis energie en speelplezier, maar laat ook ruimte voor improvisatie, eigen inbreng en creativiteit. Er wordt gewerkt aan (een van de) nummers uit het ‘Broken Brass Songbook’. Alle deelnemers worden begeleid door een workshopleider van hun eigen instrument en kijken mee over de schouder van de andere instrumenten. De workshop is een initiatief van Fulkaan, talentontwikkelaar voor HaFaBra in Friesland, en duurt ongeveer drie uren. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden kan via fulkaan.nl/vers-broken-brass.

Foto 1: Marc de fotograaf

Foto 2: Yani Pictures