Week van de Poëzie: Verras elkaar met een gedicht

Sneek- Ter gelegenheid van de Week van de Poëzie, dit jaar van 30 januari tot en met 5 februari, heeft Stichting FryX een bescheiden expositie ingericht in de Sneker bibliotheek. Een tiental dichters die regelmatig met FryX werken, selecteerden gedichten rondom het thema van dit jaar ‘De toekomst is nu’. Een aantal gedichten werd speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Gedurende de Week van de Poëzie zijn de gedichten te lezen in de bibliotheek. De poëzieweek gaat van start met de Gedichtendag op 30 januari, een dag om extra aandacht te besteden aan poëzie. Stichting FryX nodigt iedereen uit om zijn of haar buurman, collega, echtgenoot of wie dan ook op die dag te verrassen met een gedicht, al dan niet zelf geschreven.

Stichting FryX brengt mensen met elkaar in contact door het organiseren van laagdrempelige culturele activiteiten, met name literatuur en poëzie, vaak in combinatie met muziek.