Koffie met vrijmetselaars en weefsters?

Sneek- Als u wilt weten wat vrijmetselaren en weefsters (vrouwelijke vrijmetselaars) nu eigenlijk doen, kunt u elke laatste zondagochtend van de maand bij de Loge aan de Looxmagracht binnenlopen. Tijdens de koffie (of thee) praten we u graag bij. Kort gezegd komt het erop neer dat deze inwijdingsgezelschappen gebruik maken van symboliek en ritualen om elk lid tot (meer) zelfkennis te brengen.

De mannen doen dat door middel van bouwsymboliek, de vrouwen door middel van symbolen die met weven te maken hebben. Aanmelden is niet nodig, even binnenlopen vaak het leukst. Een vast programma is er niet dus u heeft veel ruimte om vragen te stellen.

De eerstvolgende koffieochtend is op zondag 26 januari van 11.00 tot 13.00 aan de Looxmagracht 20 te Sneek.