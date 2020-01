Heamiel-Opera “Greiderie” met o.a. Jan Arendz

Bolsward- Een nieuwe volksopera, gecomponeerd door Jan Brens zal binnenkort worden uitgevoerd. De opera in twee aktes handelt over het verdwijnen van “greiden”, vogels, koor en korps in veel Friese dorpen: vrijdag 5 juni Oosterkerk Sneek/zaterdag 6 juni Broerekerk Bolsward, beide keren om 20.00 uur.

Plaats van handeling is het fictieve dorp AGRIUM. Het Súdwestkoor uit Sneek als “EXCELSIOR” en het Fries Blazers Ensemble als “CRESCENDO” musiceren over deze verdwijnende cultuur.

De hoofdrol APOLLO, de mythologische god van de zon en landbouw, wordt ingevuld door acteur Jan Arendz. De andere (gezongen) hoofdrol is weggelegd voor sopraan Jannet Rienks. Zij fungeert als voorzitter van Dorpsbelang onder haar eigen naam JANNET.

Jan Arendz is een bekend acteur in de Friese scene van professioneel toneel. De laatste productie van J&Mteaterwurk is “De man fan dyn libben”. Hierin acteert Jan Arendz met zijn vrouw Marijke Geertsma en Anke Bijlsma. In 40 uitvoeringen wordt voor uitverkochte zalen dit aangrijpende toneelstuk gespeeld.

Jannet Rienks is een bekende verschijning in de operette-/opera-scene. Zij soleerde bij het theaterkoor Animato uit Leeuwarden. Eveneens zong zij in het iepenloftspul “It deiboek fan Anne Frank”, dat ook de Gouden Gurbe-publieksprijs kreeg. Tevens is zij lid van het ensemble Koarbizznizz en het Noord Nederlands Concertkoor. Diverse keren was zij ook soliste bij het Súdwestkoor en het Zomerkoor o.l.v. Jan Brens.

Deze beide koren vieren dit jaar het 10-jarig bestaan en hebben diverse hoogtepunten beleefd met artiesten als Madeline Bell, Miranda van Kralingen, Thijs van Leer e.a.

Het Fries Blazers Ensemble is een ad hoc brassband, waarvan in wisselende samenstelling de leden uit Friesland komen. Ook “Friezen om útens” maken deel uit van dit orkest, dat jaarlijks zo’n 4 keer concerteert, o.a. bij “Zingen in de Martini” in Bolsward.

In Akte 1, dat zijn beslag krijgt in de periode april/maart tot juli, staat alles in het teken van maaien en inhalen van hooi in een nostalgische terugblik naar de 50-iger jaren.

Hier en daar wordt summier de huidige problematiek van het boerenbedrijf aangehaald.

Apollo geeft al dan niet wijze antwoorden op vragen van Jannet, die ook meezingt in het plaatselijke koor Excelsior. De opera opent met “All in the april evening”, oorspronkelijk een Engelse hymne van Hugh S. Roberton uit begin 20ste eeuw. De melodie hiervan zal leidend terugkomen in de vragen van JANNET aan APOLLO.

In Akte 2, na de pauze, zijn er repetities van koor en korps als voorbereiding op een groot Heamiel-concert. Dirigent Jan Brens leidt beide verenigingen in de romantische zetting van een Friestalige opera. Het libretto is zowel in de Friese als in de Nederlandse vertaling te lezen. Het decor toont een landelijk beeld van de “greiden”rondom AGRIUM.

“Greiderie” betekent: raad geven op vragen met betrekking tot de graslanden.

Kaarten à 17.50 euro zijn digitaal te bestellen via VAN PLAN. Vóór 1 april bestellen? Dat kan voor 15 euro! Ook zijn kaarten verkrijgbaar bij PRIMERA Sneek en Bolsward.