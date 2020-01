Er klinkt muziek bij de buren

Sneek- Hét huiskamerfestival van Nederland Zondag 2 februari 2020 klinkt er muziek bij je buren. Sneek doet namelijk mee aan het landelijke huiskamerfestival Muziek bij de Buren. In zeven steden in heel Nederland openen mensen gastvrij hun deuren om samen met hun buren (en iedereen uit de stad) te luisteren naar Sneeker muzikanten. Alle muzikanten spelen drie mini-concerten van 30 minuten. Overal is de toegang gratis.

In 20 huiskamers, van Noorderhoek tot centrum, geven o.a. Sneeker artiesten in totaal 60 optredens; als solist of in groepsverband, pop, jazz, elektronisch, rock, klassiek, singer-songwriter – vele muziekgenres passeren de revue. Van 13.00 tot 17.30 zijn er concerten te beluisteren. Vanaf 17.30 is er een slotfeest in het café van poppodium Bolwerk. Wij willen alle inwoners van Sneek uitnodigen om zich te laten verrassen door de muzikaliteit en gastvrijheid van Sneek.

Alle huiskamers zijn op loop- en/of fietsafstand, waardoor je een route kan samenstellen. Leuk om met vrienden af te spreken of om nieuwe mensen te leren kennen in je eigen buurt.

Huiskamerfestival Het blijft natuurlijk bijzonder, dat je zomaar bij iemand die je niet kent naar binnen mag. En dan is er ook nog live muziek! Een fantastische combinatie. Zonder iemand te kort te willen doen, wijzen we jullie op bv de Waterpoort als locatie. Voor het hele programma zie de online programmakrant of haal hem af bij o.a. de locaties. Deelnemende huiskamers zijn te herkennen aan de rood/witte raamborden. Reserveren is helaas niet mogelijk. Zie je een raamposter met ‘Helaas we zijn begonnen’, betekent dit wachten op de volgende ronde.

Eindfeest Muziek bij de Buren wordt in iedere stad afgesloten met een eindfeest. In Sneek is er vanaf 17.30 uur een feestelijke afsluitende avond in het café van poppodium Bolwerk. Deze is voor iedereen toegankelijk. Op het eindfeest kan iedereen daar genieten van de Vermoeide Helden. Tevens is het eindfeest een uitgelezen moment voor alle deelnemers en bezoekers om de dag met elkaar door te nemen en af te sluiten.

Landelijke beweging Wat in 2013 begon als een Arnhems initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging van steden die zich van hun meest muzikale en gastvrije kant laten zien. Op zondag 2 februari openen maar liefst 300 huiskamers in zeven steden hun deuren. Jonge talenten en ervaren muzikanten verzorgen samen ruim 900 optredens. Muziek bij de Buren is daarmee één van de grootste muziekfestival van Nederland. Belangrijker nog is dat Nederland een krachtig signaal uitzendt door deuren open te zetten en te zeggen: ‘Kom maar binnen en wees welkom!’.

Steden waar op 2 februari Muziek bij de Buren klinkt: Arnhem, Roosendaal, Rotterdam, Sneek, Uden, Vlaardingen en Weert.

Programma 13:00-17:30 Op pad naar buren en concerten door de hele stad 17:30-21:00 Eindfeest in café van poppodium Bolwerk De toegang is overal gratis. Kijk op sneek.muziekbijdeburen.nl of ww.facebook.com/Muziek-bij-de-Buren-Sneek voor nieuws en aankondigingen