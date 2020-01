Eerste editie van BoekWinterBoekfeest volgende week vrijdag Bakkersdochter in Sneek

Sneek- In navolging van het BoekSimmerBoekfeest organiseert Boeken fan Fryslân nu het BoekWinterBoekfeest. Een feest voor schrijvers, lezers en iedereen die geïnteresseerd is in mooie verhalen. Voor deze eerste editie van het BoekWinterBoekfeest is een Verhalenwedstrijd uitgeschreven. De winnaar van de wedstrijd wordt op het feest zelf bekend gemaakt en mag zijn of haar verhaal voordragen aan het publiek. Het BoekWinterBoekfeest heeft als thema ‘Koek en Sophie’ en wordt gehouden op vrijdag 31 januari om 20.00 uur in Café de Bakkersdochter in Sneek.

Bovendien zullen op het BoekWinterBoekfeest vijf korte verhalen voorgedragen worden door Henk van der Veer, Klaas Jansma, Baukje Zijlstra, Sipke de Schiffart en Willem Schoorstra als vertegenwoordigers van de Friese schrijvers. Livemuziek is er van het duo Weima & vd Werf. In juni 2019 werd voor het eerst het BoekSimmerBoekfeest georganiseerd door Boeken fan Fryslân. Het streven is om van beide feesten een terugkomend evenement te maken.