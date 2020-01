Sneek- Zaterdag 25 januari zijn de mannen van The Bounty Hunters te gast bij Café Neighbours om een gezellig feestje te bouwen. Onder leiding van zanger Johannes Rypma verzorgen deze heren je van de lekkerste meezingers en meespringers. Onder het genot van een drankje is dit gegarandeerd een leuke avond uit voor jong en oud! De entree is gratis en de minimale leeftijd is 18+.