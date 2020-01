Zing Mee met Edoza voor Stichting Leergeld ZWF  

Sneek- Altijd al eens mee willen zingen met een mannenkoor? Maar het kwam er nooit van? Dan is dit uw kans! Op zondag 9 februari 2020 organiseert het Sneeker Mannenkoor Edoza weer de jaarlijkse zangdienst ‘Zingen in de Martinus’ (aan de Singel) in Sneek. Deze keer doet Edoza het wat anders. Ze nodigen mannen uit om eens met het koor mee te zingen en maken er een Sing Inn dienst van. Samen met het koor mooie en bekende liederen zingen. Koor- en samenzang wisselen elkaar af, op orgel/piano begeleid door Sebastiaan Schippers. Algehele leiding is in handen van dirigent Jan Hibma.

De zangdienst begint om 15:30 uur

Vanaf 14:00 uur worden er samen met het koor een paar eenvoudige liederen ingestudeerd. De muziekstukken worden vooraf naar u toe. Dan kunt u het op uw gemak thuis eens bekijken en eventueel al wat oefenen. Kunt u geen noten lezen? Geen probleem! En alles is op vrijwillige basis! Mannen die het eens willen proberen, worden van harte uitgenodigd om zich op te geven. Dat kan via www.edoza.nl/contact, maar u kunt ook bellen: Henk Grondsma 06-55872524

Goede doel

Het goede doel waarvoor Edoza dit jaar zingt is Stichting Leergeld ZWF. In de gemeentes Súdwest Fryslân en de Fryske Marren wonen momenteel 2000 kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan letterlijk aan de zijlijn.

Meedoen op school en in hun vrije tijd plezier maken met andere kinderen; is voor iedereen. Niet meedoen kan leiden tot gezondheidsproblemen, eenzaamheid, lagere onderwijsprestaties. waardoor ze in een later stadium ook in een armoedesituatie terecht kunnen komen. Edoza wol dat niet, vandaar dat de opbrengst naar Stichting Leergeld gaat.