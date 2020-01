Ralph de Jongh bij Lewinski

Sneek- De Nederlandse blues ontdekking van de 21e eeuw door Roosendaalse legendarische drummer Elmore James van Dodewaard & legendarische Brainbox zanger Kaz Lux & ridder in de blues Harry ‘Cuby’ Muskee. Ralph de Jongh werd in 2011 door de Robert Johnson Foundation (USA) uitgenodigd om twee optredens te doen voor het 100 jarige Robert Johnson jubileum festival. Ralph legt als in een trance zijn ziel bloot tijdens zijn concerten en opnames. In een stijl waarin alleen Ralph de Jongh kan optreden, in een fenomenale atmosfeer van geluid, waarin we kunnen terugdromen naar de tijden van de vooroorlogse blues en de jaren zestig van Keith Richards en Mick Jagger. Ervaar de schoonheid van dit fenomeen. Dit is puur…Dit is Ralph de Jongh….Dit is Emotie.

“Een van de beste songwriters van Nederland” – Music Maker Magazine

“Het is werkelijk een sensatie om deze charismatische blonde god aan het werk te zien” – Het Parool

Voorafgaand aan het concert van Ralph een hapje mee-eten? Dat kan! Voor €15,50 per persoon (kies dan tickets incl. maaltijd). De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30 uur. Heeft u dieetwensen of eet u vegetarisch? Laat het ons weten via de website van Lewinski.

RALPH DE JONGH/ 31 januari 2020 / v.v.k. € 12,50 / Lewinski (.nl)