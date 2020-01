Oppenhuizen/Uitwellingerga- Iedereen kan muziek maken. Dirigent en musicus Guus Pieksma laat het zien met Nij Talint Orkest, een orkest waarin iedere volwassene de kans krijgt om muziek te maken.

Afgelopen weekeinde is Pieksma een Nij Talint Orkest in Top en Twel begonnen. Met mensen die het mooi lijkt om een blaas-of slagwerkinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Muzikale ervaring is niet nodig. Iedereen is welkom.

Het bijzondere aan Nij Talint Orkest in Top en Twel is dat er in het dorp geen muziekvereniging is om mee samen te werken. Pieksma: “Tot nu toe gaat Nij Talint Orkest altijd uit van een muziekvereniging. Maar er zijn zoveel dorpen waar geen vereniging is en waar mensen wel willen spelen. In overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân hebben we drie plaatsen uitgezocht om dat uit te proberen: Top en Twel, De Legeaën en Woudsend. De gemeente ondersteunt dit project financieel. We zijn begonnen in Top en Twel. Daar is geen muziekvereniging meer. De mensen missen de muziek bij bepaalde gelegenheden. Onder het motto Nij talint Orkest bringt de muzyk wer yn it doarp hebben we mensen uitgenodigd om zich op te geven”. Dat er een orkest van 18 enthousiaste muzikanten is, zegt genoeg over hoe het leeft.

Pieksma is dirigent bij verschillende muziekverenigingen in de provincie Fryslân. Hij geeft muziekles en organiseert bijzondere muziekprojecten. Pieksma ervaart iedere dag wat de kracht van samen muziek maken is: “Het zit hem in het sociale van samen spelen. Muziek verbindt. Je leert nieuwe mensen kennen, hoort andere verhalen. En iedereen is gelijk. De muzikanten hebben veel plezier. Ze zijn ook vaak verrast over de ontwikkeling die ze in korte tijd doormaken. Een instrument leren bespelen, samen iets moois maken. Ze vertellen me vaak dat het ze een trots gevoel geeft. Dat alles vind ik minstens zo belangrijk als het neerzetten van een muzikale prestatie.”

“Veel mensen willen wel iets met muziek doen, maar de stap naar een vereniging is vaak te groot. Helemaal als die buiten het eigen dorp is. Wij halen die drempel helemaal weg. Iedereen kan meedoen. We repeteren tien weken. De repetities zijn gericht op het leren van de basisvaardigheden van het bespelen van het instrument en het samenspel. In een ongedwongen en ontspannen sfeer. We sluiten de repetities af met een feestelijk concert. Als mensen dat willen zijn er daarna verschillende mogelijkheden om door te gaan”.

Een oud-deelnemer van Nij Talint Orkest: “Ik kon geen noten lezen, kreeg geen geluid uit mijn instrument, maar gaandeweg ging het beter. Daardoor werd het ook steeds leuker. Je haalt zoveel lol uit samen muziek maken. Het maakt me gelukkig. En ik heb een nieuwe hobby”.

De conclusie is dat je nooit te oud bent om te leren, dat iedereen muziek kan maken en daar veel plezier aan kan beleven. Tot nu toe zijn de reacties volgens Pieksma alleen maar positief. Een groot deel van de starters is zo enthousiast dat ze doorgaat met muziek maken.

De eerste repetitie van Nij Talint Top en Twel is inmiddels geweest. Wil je nog aansluiten, dat kan! Op zondag 2 februari ben je van 15.30 tot 17.30 uur van harte welkom in dorpshuis It Harspit in Oppenhuizen. Voor meer informatie kun je bellen met Guus Pieksma, 06 – 532 89 792. Opgeven kan via info@annewiep.frl.

Nij Talint De Legeaën en Woudsend volgen eind maart en oktober dit jaar.