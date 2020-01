Help Pake & Beppe de voorjaarsvakantie door in het FSM

Sneek- Van zondag 16 tot en met vrijdag 21 februari 2020 kun je Pake & Beppe weer door de vakantie helpen! Neem je pake, je beppe, je ouders of je oom en tante mee naar ons museum, wan ‘op vertoon ’van een volwassene heb je als kind gratis entree!

Dat geldt voor zo’n veertig musea in Friesland en zeker voor dat van het Fries Scheepvaart Museum. Dit jaar is het thema namelijk “Wetter” en je begrijpt: dat past heel goed bij het Fries Scheepvaart Museum! Bij het FSM kun je in de voorjaarsvakantie van alles doen en te weten komen over Wrakken en Schatten.

Geef die volwassenen maar vast een seintje dat je een leuk uitje voor hen in petto hebt.