Dorien Dijkhuis bij Van der Velde Boeken Sneek

Sneek-Zaterdag 1 februari vanaf 16.00 uur is Dorien Dijkhuis te gast bij Van der Velde Boeken in Sneek in het kader van de Poëzieweek. Ze draagt gedichten voor uit haar bundel Waren we dieren.

De Poëzieweek 2020 vindt plaats van 30 januari t/m 5 februari 2020. Tijdens de Poëzieweek krijg je van de boekwinkel bij aankoop van € 12,50 aan poëzie het Poëziegeschenk cadeau. Het Poëziegeschenk 2020, getiteld nu, is een bloemlezing met werk van tien jonge, talentvolle dichters uit Vlaanderen en Nederland. Ze debuteerden al, maar staan nog aan het begin van hun dichterscarrière. Het motto van de 8ste Poëzieweek is ‘De toekomst is nu’. Het geschenk dient als een kennismaking met actueel en uiteenlopend werk van Instapoets en slamdichters tot prestigieuze prijswinnaars.