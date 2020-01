Sneek- Even plotseling dat het Tsjirkje vorige week verdween, stond het kunstwerk van Hans Jouta ook weer op z’n plaats. Of alle publiciteit over het verdwijnen van het beeldje op een hek bij Oudega (SWF) de reden is dat de tureluur weer terugkeerde na z’n vertrouwde stek? Het beestje staat er gelukkig weer! Gevalletje van ‘vraag niet hoe het kan, profiteer ervan’ ?