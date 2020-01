Sneek- Donderdagavond 6 februari a.s. 19.30 uur, is er een optreden van het Noord Nederlands Jagerskoor Prins Hendrik in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanaf 19.00 uur. Het koor is opgericht in 1991. Genoemd naar Prins Hendrik, de echtgenoot van Koningin Wilhelmina, vanwege zijn verdiensten als natuurbeschermer en als deskundige in de bosbouw.

Het repertoire bestaat dan ook uit romantische Nederlands- en Duitstalige volksliederen over de natuur en de jacht. Van enkele liederen wordt soms een solo gezongen door een koorlid. Met de optredens wil het koor op artistieke wijze zingen over de verbondenheid met de natuur, waarbij de jager, boer en visser een bijzondere plaats innemen.

Het geheel staat onder leiding van Feike van Tuinen uit IJlst. Gasten zijn van harte welkom.