Muzikale comedy met Maartje en Kine

Workum-Enkele jaren gelden waren ze al eens hier in Workum. Ook dit seizoen komen Maartje & Kine weer met een muzikale comedy. Magistrale solo’s en muzikale sketches met een flinke dosis humor! Maartje & Kine weten hun publiek te overrompelen met gepassioneerde virtuositeit, instrumentale acrobatiek, verleidelijke charmes en onuitputtelijk speelplezier. Alles wordt gecombineerd met hun geliefde klassieke muziek: van swingjazz, opera en balkan tot gypsy met elektronische invloeden, gebracht met onweerstaanbare flair en ontwapenende zelfspot. Maartje & Kine musiceren door, zélfs als de wereld vergaat. Want als de nood het hoogst is, is de muziek nabij.

“Hoge Noot” is de vierde landelijke theatertour van Maartje & Kine. Dit virtuoze duo is tevens bekend van hun optredens bij o.a. Opium op Oerol, Podium Witteman, DWDD, Top 2000 à gogo, Volgspot, Lowlands, Concert At Sea en hun columns op Radio 2 en 3FM. Ook delen ze regelmatig hun blik op de actualiteit, zoals in de “Groninger Rhapsody”, ruim anderhalf miljoen keer bekeken op sociale media. Kaarten zijn te verkrijgen via www.nutworkum.nl

Maartje en Kine – muzikale comedy

Zaterdag 8 februarii 2020, aanvang 20.15 uur Kultuerhús Klameare, Merk 1 te Workum

Kaarten inclusief een consumptie € 15,00