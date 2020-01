Fries-Land: Friese Landschappen in expositie bij Bax Kunst in Sneek

Sneek-Van 25 januari tot en met 7 maart 2020 is er een nieuwe expositie te bezoeken bij Bax Kunst in Sneek. De eerste expositie van 2020 is een groepstentoonstelling. Het Friese land wordt uitgelicht in verschillende verrassende technieken. Een verzameling van aan de Galerie verbonden artiesten doen hier aan mee.

De insteek om Friese kunstenaars uit te lichten past in het gedachtegoed van Galerie Bax kunst van de laatste jaren. Het succesjaar van Culturele Hoofdstad 2018 krijgt hiermee een passend vervolg.

De exposanten zijn Peter Bonnema, Jaap van Dijk, Hendrik Elings, Reinder Homan, Igor Kusmirak, Tjeerd Landman, Imke Meester, Tryntsje Snelter-Folmer, Martin Sijbesma en Annemarie IJssels. Kunstenaar Bart Bosma uit Sneek toont zijn olieverfschilderingen op melkpakken.



De geselecteerde kunstenaars maakten het mooiste en meest bijzondere van Friesland. Het Friese land wordt getoond door de ogen van de kunstenaars. Ze bieden de toeschouwer stuk voor stuk hun eigen kijk op het Friese land. De Wadden, de luchten, de vlaktes, de meren en toch ook de veelzijdigheid van onze omgeving.

Zaterdag 25 januari om 16:00 uur wordt de expositie geopend, in combinatie met de nieuwjaarsreceptie van Galerie Bax Kunst, inmiddels een jarenlange gezellige traditie. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Genodigden en bezoekers worden deze middag verwelkomd met een hapje en een drankje. Er is ook muzikale ondersteuning, in samenwerking met het Kunstencentrum Atrium.

De expositie duurt tot en met 7 maart 2020