Hindeloopen – Op zondag 2 februari gaat Aald Hielpen terug naar de wintertijd in de 18e eeuw. Tijdens het optreden met zang, dans en toneelspel laat Aald zien hoe onder andere een ijsfeest in die tijd werd beleefd, welke festiviteiten er plaatsvonden en wat er verder aan bod kwam in de winter.

Iedereen is van harte welkom in De Foeke te Hindeloopen. Entree is gratis!

Aanvang 14.00 uur.