Speedbooks steunt ontwikkeling talent bij Cultuur Kwartier Sneek

Sneek- Cultuur Kwartier Sneek heeft in Speedbooks een nieuwe sponsor gevonden die bijdraagt aan de ontwikkeling van jong talent in de gemeente Súdwest-Fryslân. Tijdens het aankomende VERS Festival op zaterdag 8 februari wordt het podium in de grote zaal van Poppodium Bolwerk omgedoopt tot het Speedbooks Podium. Directeur Lume Paulusma van Speedbooks houdt zelf enorm van muziek, met name van blues. “Ik ben een groot fan van Walter Trout. Hoe geweldig zou het zijn als de jeugd van tegenwoordig net zo fantastisch en virtuoos zou spelen als Walter Trout.”

Speedbooks levert rapportagesoftware aan het MKB en Accountancy en is een snelgroeiende speler op de markt. Directeur Wiebren Buma is zeer verheugd met de overeenkomst: “Met deze steun maakt Speedbooks het mogelijk om naast de reguliere projecten van Cultuur Kwartier Sneek extra aandacht te besteden aan talentontwikkeling. Speedbooks is een dynamisch en innovatief bedrijf dat zelf ook een enorme ontwikkeling doormaakt en past daarom perfect bij dit doel.”

VERS is hét festival voor jong talent met veel podium voor lokale jonge helden. Tijdens deze zevende editie ligt er veel nadruk op het zelf creëren. Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium organiseren samen een workshops singer-songwriting. Daarnaast geeft ‘artist in residence’ Ruben Hein een praktijkles over hoe je als band een sterke popsong maakt. ’s Avonds staat hij op het Speedbookspodium met zijn eigen band.