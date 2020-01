Rabobank Nieuwjaarsconcert Stedelijk Muziekkorps Sneek: Pareltje!

Sneek-Voor de derde keer op rij geeft het Stedelijk Muziekkorps van Sneek vanavond een Nieuwjaarsconcert. Gisteravond had de Rabobank echter al de primeur met een exclusief optreden voor haar leden.

Voor een uitverkocht Theater Sneek (dat gaat altijd vrij eenvoudig als het ‘gratis’ is…) schitterde Ut Stedelek met special guest Pearl Jozefzoon, de zangeres en songwriter, in een glansrol. Trouwens slagwerker Wim Houtsma schitterde ook tijdens de uitvoering van Czardas met Vittorio Monti in een arrangement van Gert Bomhof.

Rabobank royaal voor het Stedelijk Muziekkorps

Dat de Rabobank het Stedelijk Muziekkorps Sneek en Pearl Jozefzoon wist te strikken voor dit bijzondere Nieuwjaarsconcert was een boppeslach. Voor de bank, voor het publiek en uiteraard het korps. Renate Venema-Zomer, sinds november vorig jaar de nieuwe directievoorzitter van de bank, benadrukte nog maar weer eens dat haar bank als coöperatie betrokken is bij de regio en investeert een deel van de winst terug in de samenleving. Zo investeerde de Rabobank in het verleden een bijdrage uit het Coöperatiefonds voor de aanschaf van instrumenten voor de jeugdopleiding en ontstond de samenwerking met dit Nieuwjaarsconcert. “Een win-winsituatie”, volgens de gedreven en enthousiaste Rabobank directievoorzitter die zich nu al helemaal thuis lijkt te voelen in Friesland.

Aan het einde van de avond had mevrouw Venema nog een daverende verrassing voor voorzitter Bob Somsen en zijn korps in petto: Een cheque van maar liefst €500 voor maatschappelijke doelen, werd met dankbaar applaus ontvangen.

Wim Houtsma en Pearl Jozefzoon

Het ander halfuur durende concert werd eveneens met applaus ontvangen. En terecht! Een afwisselend programma met tal van bekende nummers en aan het einde uiteraard de Radetsky Mars van Johan Strauss. Slagwerker Wim Houtsma eiste een absolute hoofdrol op tijdens Czardas, als een ware virtuoos ging hij tekeer! Prachtig om te horen en te zien! Het publiek beloonde hem met een daverend applaus. Houtsma leek er ogenschijnlijk niet anders van te worden.

En Pearl Jozefzoon? Zij genoot zichtbaar met volle teugen en bracht nummers als Colours of the Wind, Feeling Good en De Bestemming vol overtuiging. Deze zangeres, wat zag ze er mooi uit, is veel meer dan de nummer twee van The Voice of Holland, nu alweer tien jaar geleden. Sinds die tijd is haar carrière als soloartiest overigens wel gestart. Haar stem is zuiver als kristal en haar performance is uitermate professioneel. Zonder kouwe kak dus. Een ware jonge grande dame die ervan droom om ooit nog eens te schitteren als musicalster, zo vertrouwde ze enkele fans na afloop van het geslaagde concert toe.

Vanavond Stedelijk met jeugdorkesten On the Move en Keep Going

Vanavond dan het officiële Nieuwjaarsconcert van het Stedelijk Muziekkorps Sneek, met opnieuw Pearl Jozefzoon als solist. Maar vanavond zullen naast het grote harmonieorkest ook het jeugdorkest Ont the Move en het opleidingsorkest Keep Going acte de préséance geven. Wat een unieke gebeurtenis voor al die jonge gasten om ook een nummer met Pearl Jozefzoon te mogen spelen. Dergelijke ervaringen zorgen alleen maar voor het omhoog brengen van het muzikale niveau, dat toch al niet gering is. Eentje die er ook met volle teugen van geniet is dirigent Tseard Verbeek, die inmiddels al twintig jaar de muzikale leiding heeft.

Voor vanavond zijn er nog een aantal kaarten beschikbaar.

Tekst en foto’s Henk van der Veer