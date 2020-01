Startsein Berneboeke-ambassadeur: feestelijke installatie voor Lida Dykstra

Sneek- Lida Dykstra zal woensdag 22 januari feestelijk geïnstalleerd worden als Berneboeke-ambassadeur. Het feest van komende week is het officiële startsein voor Lida Dykstra als Berneboeke-ambassadeur van Fryslân. De komende twee jaar zal zij de promotie van de Friese kinderboeken en de Friese taal een gezicht geven. Op School Loevestein in Gorredijk zal wethouder Libbe de Vries in het bijzijn van alle leerlingen de ambtsketting bij Lida om haar nek hangen, het teken dat ze officieel in dienst is als Berneboeke-ambassadeur van Fryslân.

Het is voor het eerst dat Fryslân een Berneboeke-ambassadeur heeft. Voor Lida voelt het ambassadeursschap dan ook als een grote eer. “Yn 2019 siet ik 25 jier yn it fak, dus dit ambassadeursskip komt echt op in prachtich momint yn myn karriêre. Alles wat ik it de ôfrûne jierren sammele haw oan ûnderfining kin ik no weromjaan oan de bern.”

Het Fries, het lezen en ook voorlezen is erg belangrijk voor de kinderen, vindt Lida: “It is in kadootsje datst yn Fryslân wennest en it Frysk meipakke kinst. Dat jout dy safolle mear. Mei lêzen hellest de wrâld nei dy ta. It kin de taalfeardigens, wurdskat en fantasy fergrutsje en de kognitive en sosjale feardigens fierder ûntwikkelje. Mar de wille fan it Frysk lêzen en de Fryske boeken, dy wol ik foaral meijaan oan de bern.”

Na het officiële gedeelte zullen alle kinderen op School Loevestein met het Fries aan de slag. Friese schrijvers en illustratoren zoals Mirjam van Houten, Thys Wadman, Babs Wijnstra en Janny van der Molen verzorgen workshops voor alle klassen.