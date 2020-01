Pier21 speelt Skaad-De lange arm van de Geschiedenis

Loënga- Vanmiddag was de kick-off van het locatie theaterstuk Skaad-De lange arm van de geschiedenis, een productie van Pier21. Dat gebeurde op de Pleats Pasveer, Pasfeardyk 6, Loënga,van de familie Hoekstra. Daar zal de voorstelling ook plaatsvinden.

De voorstelling is gebaseerd op het levensverhaal van een verzetsman uit het Gooi die tijdens de oorlogsjaren bij de KP (knokploeg) van Scharnegoutum vele spectaculaire en moedige dingen doet. Direct na de oorlog wordt hij daarvoor geëerd en geprezen maar later ontstaat er twijfel over zijn motieven. En dan gaat het mis en stort alles in. Verkeerde keuzes, toeval en noodlot, Friezen die hun handen aftrekken van de buitenstaander. Van zijn hoge voetstuk maakt hij een diepe val.

De voorstelling is geïnspireerd op het leven van Gerard Reeskamp, de man die bijna de gehele oorlog in Fryslân is, maar de makers nemen de vrijheid om ook hun verbeelding de ruimte te geven. Want SKAAD gaat niet alleen over toen maar ook over nu. SKAAD is een verhaal over toeval en noodlot, over verdrukking en verweer, over keuzes en moraal. Over het samenspel tussen een karakter en de omstandigheden. Over perspectief en over de onomkeerbaarheid van dingen.

SKAAD kijkt naar de geschiedenis maar gaat ook over de problematiek en de keuzes waar we nu mee te maken hebben. Hoe kijken we nu naar dat verleden en hoe werkt het door, in een land, een familie, op internet? In de voorstelling wordt zowel Fries als Nederlands gesproken.

Acteurs Paul R. Kooij en Dette Glashouwer lazen vanmiddag twee pagina’s van het stuk voor, dat geschreven is door Marijke Schermer. Naast de toneelspelers Kooij en Glashouwer, was vanmiddag acteur Eelco Venema ook aanwezig. Wie de vierde hoofdrolspeler wordt, is nog niet bekend. De regie van de voorstelling is in handen van Danielle Wagenaar, die ook aanwezig was. Producent David Lelieveld hield een korte inleiding. Het stuk is tweetalig Fries-Nederlands.

De verkoop van de kaarten start op 18 januari! Voor meer info: https://www.pier21.nl

Op bovenstaande site staan ook de speeldata.

Foto’s Henk van der Veer