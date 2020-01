Comedy & Guitars en Komatsu in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- Topcomedians Harry Glotzbach en Roel C. Verburg verzorgen een nieuwe en een in Nederland en België nog niet eerder vertoonde muzikale comedyshow. Deze multitalenten weten niet alleen met hun messcherpe grappen en komische observaties al jarenlang comedypodia en theaters te veroveren, maar ook met hun passie voor de gitaar. Zij weten als geen ander comedy te combineren met komische muzikale interactie.

Het resultaat is een superchille en hilarische comedyshow, waarbij het publiek continu wordt verrast en meegenomen wordt op een muzikaal comedy-avontuur. Spelend op zijn Flying V gitaar verovert Roel C. Verburg met groot succes in vele theaters zijn publiek, maar doet dit ook op festivals als Mysteryland, De Zwarte Cross en Lowlands. En waar bij de meeste cabaretiers de liedjes altijd een rustpunt in de voorstelling vormen, gaan bij Roel de grappen in hoog tempo door. Roel heeft twee albums gemaakt waarop veel van zijn komische liedjes repertoire staat. Op de albums Liedjes voor de kater (2012) en Het Gele Album (2014) zijn al veel van zijn supergrappige liedjes te horen. ‘De slechtste rapper van de straat’ is van zijn bekendere hits. Roel is regelmatig te horen op de radio, onder meer bij Giel Beelen en Veronica.

Komatsu speelt ‘super massive-rock’ en is een verwoestende oerkracht op het podium. Een stoomwals. Een bulldozer. Een betonnen muur. De mix van sludge, stoner en metal zal Bolwerk op zijn grondvesten doen schudden!

Komatsu werd in 2010 gevormd in Eindhoven Rockcity door muzikanten die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in de lokale scene. De band speelde al samen met zo ongeveer alle namen die er in ‘hun’ scene toe doen: Orange Goblin, Brant Bjork, The Sword, Red Fang, Clutch, Nashville Pussy, High On Fire, Baroness en Karma To Burn, om er maar en paar te noemen. Ook werd er flink getoerd: een maand met John Carcia (ex-Kyuss), drie weken met Nick Oliveri’s Mondo Generator en twee weken in Brazilië.

Support act Pander komt uit Noord-Friesland en brengt ‘heavy loaded dirt’, oftewel effectieve, straight forward stonermetal.

Vrijdag 24 januari 2020

COMEDY & GUITARS met ROEL C. VERBURG & HARRY GLOTZBACH

20.00 uur / voorverkoop € 10,- zaal € 13,-

Zaterdag 25 januari 2020

KOMATSU voorprogramma PANDER

21.00 uur / voorverkoop en zaal € 8,-