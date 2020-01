Advendo Sneek investeert in blaasinstrumenten

Sneek – Na ruim twee jaar van voorbereiding en onderzoek heeft het bestuur van de Advendo Korpsen Sneek groen licht gegeven voor het realiseren van een van de grootste investeringen uit de Advendo verenigingsgeschiedenis. In de eerste helft van 2020 zal het vlaggenschip van de vereniging, de Advendo senioren, geheel voorzien worden van nieuw blaasinstrumentarium.

Na de recente vernieuwing van het slagwerk bij zowel Advendo als Jong Advendo, door slagwerkfabrikant Vancore BV uit Joure, was nu het blaasinstrumentarium aan de beurt. De aanschaf van nieuw blaasinstrumentarium was hard nodig omdat een groot gedeelte van het huidige instrumentarium van de senioren van Advendo na veel jaren intensief gebruik aan vervanging toe was. De kosten voor de reparaties liepen inmiddels steeds hoger op, waardoor deze investering van ruim € 80.000 zichzelf op lange termijn terugverdiend. De door het bestuur aangewezen driekoppige commissie is op de achtergrond ruim twee jaar aan het werk geweest om de behoeften en mogelijkheden, die passend zijn voor de Advendo Korpsen, in kaart te brengen.

In deze periode is intensief gesproken met allerlei stakeholders en specialisten van zowel binnen als van buiten de vereniging. De verzamelde informatie van o.a. gesprekken met verschillende leveranciers, dirigenten van collega verenigingen, instructeurs, muzikanten van binnen de vereniging en andere stakeholders is samengevat in een lijvig rapport met aanbeveling aan het bestuur. Advendo is met haar keuze uiteindelijk uitgekomen bij haar huidige huisleverancier voor blaasinstrumentarium Van der Glas BV uit Heerenveen. Laatstgenoemde is deze grote order gegund en zal het benodigde instrumentarium de komende maanden gaan uitleveren aan Advendo.

Klaas van der Glas, directeur van der Glas Heerenveen:

“Wij zijn natuurlijk erg blij en dankbaar met deze prachtige order ook omdat wij al drie generaties leverancier zijn van deze prachtige vereniging. Als huisleverancier zullen wij er alles aan doen om deze order naar volle tevredenheid te gaan leveren en begeleiden. Het complete van der Glas team wenst Advendo heel veel succes en speelplezier toe met dit zorgvuldig uitgekozen instrumentarium.”

In eerste instantie worden alle blaasinstrumenten van de Advendo senioren vervangen. Tegelijkertijd zullen drie sousafoons en vier alt-Baritons, die de F-Hoorns gaan vervangen, voor Jong Advendo aangeschaft. De resterende instrumenten die nog in goede conditie zijn, worden na een grondige onderhoudsbeurt doorgeschoven naar de Advendo junioren.

In de komende jaren zal blaasinstrumentarium van Jong Advendo ook compleet worden vernieuwd. Met ruim 40 blaasmuzikanten per korps vergt dit een grote hap uit de kas van de vereniging. Door verschillende acties en initiatieven te omarmen zoals bijvoorbeeld de Poiesz Jeugdsponsor actie en de Rabobank Clubsupport actie, alsmede door een perfect uitgekiend financieel management en jaren van geld opzij zetten, is dit tot in de puntjes verzorgd.