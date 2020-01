Theaterprogramma Sneek, week 4

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Legendary Albums Live

The Rolling Stones’ Sticky Fingers

Werd de verzameling songs destijds al unaniem geroemd als het creatieve hoogtepunt van Jagger, Richards & Co, ook een halve eeuw later zijn historische songs als Brown Sugar, Sister Morphine en Wild Horses nog steeds springlevend. De songs van de klassieker met de beroemde ritssluiting-hoes worden afgewisseld met achtergrondverhalen en videobeelden én natuurlijk komen ook de grootste hits van andere albums voorbij. Een onvergetelijke avond Stones-Satisfaction dus! Jan Akkerman, Bert Heerink en de Bombitas nemen, samen met de LA Liveband, het materiaal vocaal en muzikaal voor hun rekening.

Muziek // wo 22 januari // 20.15 uur // € 27,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Meeuw Jonge Theatermakers

Een nacht niet slapen

Een voorstelling over mensen die niet kunnen of willen slapen, over een dijkdorp, een nachtmerrie, een zingende lantaarnpaal en een nachtelijk ongeluk. Over grenzen opzoeken, grenzen tegenkomen en eroverheen gaan.

De nacht heeft veel gezichten. De tijd dat je in diepe slaap bent of juist klaarwakker. De tijd waarin alles groter lijkt dan het is. Waarin je onderbewustzijn het overneemt van de rede. Onze jonge onderzoekers nemen je mee in de wereld van de nacht. Bel met onze nachttelefoon. Ontdek de betekenis van je dromen bij een droomconsult of schuif aan bij een bordspel en ontdek hoe grenzeloos je bent. Het programma van Meeuw jonge onderzoekers start 3 kwartier voor aanvang.

Toneel // wo 22 januari // 19.30 uur // € 12,50 t/m 18 jr. € 16,00 volw. // Tüöttenzaal, Oud Kerkhof 11, Sneek // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Tryater met Anna Raadsveld

De Onverwoestbaren

Alle karakters worstelen met het leven, zoeken vaste bodem, houvast en betekenis in hun noodlot, maar weten zich tegelijk te sterken met een enorme vitaliteit, kracht en humor. Anna Raadsveld neemt je mee in een reeks indrukwekkende monologen van familieleden, wiens levenslust wellicht kraakt maar nooit breekt. Ondersteund door livemuziek van muzikant Mats Voshol komen de emoties en karakters op inventieve wijze samen tot een ontroerende voorstelling waarin de wrangheid van het leven toch ook tot een lach kan leiden.

Toneel // vr 24 januari & za 25 januari // 20.15 uur // € 15,00, €12,50 CJP en Freonen Tryater // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11, Sneek // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Hendrik Groen

Zolang er leven is

Een heerlijke komedie met een levenslustig verhaal over ouder worden en alles wat daarbij komt kijken, van prille verliefdheid tot nietsontziende aftakeling. Humor en ontroering voeren de boventoon, er is zang en muziek en er wordt vooral níet achter de geraniums gezeten. De cast bestaat uit dezelfde jonge acteurs als de vorige Hendrik Groen-voorstelling – met Beau

Schneider in de hoofdrol. Omdat er, zoals regisseur Gijs de Lange het zo treffend zegt “in iedere bejaarde ook nog altijd een jong iemand verborgen zit”. Van de dagboeken van Hendrik Groen zijn meer dan een half miljoen exemplaren verkocht. Ze werden bekroond met de NS Publieksprijs en als tv-serie uitgezonden. Ook in het theater is het succes ongekend: Pogingen iets van het leven te maken was avond na avond uitverkocht.

Toneel // za 25 januari // 20.15 uur // € 31,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28, Sneek // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Brugklas

De Musical

‘Brugklas’ is bekend van NPO Zapp. In de musical zijn Max (Niek Roozen), Selma (May Hollerman), Emma (Belle Zimmerman), Jamie (Claire Veldkamp) en een compleet nieuwe Brugklasser te zien. Een hip hop-musical over Willem van Oranje! Max vindt dat een vet idee, lekker out of the box! Dan wil Emma de hoofdrol spelen, want waarom zouden helden alleen mannen kunnen zijn? En wie bepaalt dat eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich gedragen? ‘Brugklas de Musical’ is voor iedereen herkenbaar: een zoektocht naar wie je bent, in de belangrijkste periode van je leven.

Musical // zo 26 januari // 14.00 uur // € 23,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28, Sneek // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Carla Gorter Fotografie (Legendary Albums Live – Sticky Fingers)