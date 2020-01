Jan de Jong geeft presentatie over zwaluwen en zangvogels in Scharnegoutum

Scharnegoutum-Zaterdag 8 februari komt Jan de Jong een presentatie /lezing geven over zwaluwen en zangvogels. Jan de Jong is vogelkundig medewerker van de Leeuwarder Courant. De Jong heeft zich verdiept in de zangvogels maar ook in de boerenzwaluw. Vorig jaar heeft hij aan het eindverslag van het boerenzwaluwjournaal gewerkt.

Ook is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker van het Vogeltrekstation Wageningen. Interessant. Belangstelling?

Legedyk 43 Scharnegoutum. Aanvang 15.00 uur Entree: € 5,- inclusief 1 kopje koffie. Welkom!