Zondagmiddag in Theater Sneek: The Tape Face Show

Sneek- Tape Face zegt geen woord. De hele voorstelling zwijgt hij. Enkel door middel van mime mét geluid en stand-up zónder taal windt hij elke zaal om zijn vinger. Ook dankzij zijn motoriek, die doet denken aan de vader van de mime, Marcel Marceau, en een ontwapenende fantasie, die hij gemeen heeft met Charlie Chaplin. Beide kwaliteiten laat hij los op allerlei objecten, die hij real time in elkaar knutselt, om er vervolgens iets totaal onverwachts mee te doen. Ook met het publiek creëert hij soms bouwwerken.Want net als in zijn eerste show is medewerking van de toeschouwers een essentieel onderdeel van zijn nieuwe voorstelling, net zoals de zorgvuldig geselecteerde muziek en geluidseffecten worden gebruikt om even knappe als ridicule taferelen te creëren.

Theatershow // zo 19 januari // 16.00 uur // € 17,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400