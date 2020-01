Sneker fotograaf Niels de Vries op shortlist Zilveren Camera

Sneek- Voor het tweede jaar achter elkaar is de Sneker fotograaf Niels de Vries genomineerd voor de Zilveren Camera. De Vries hoort bij de eerste vijf in de categorie nationaal nieuws. De Zilveren Camera is de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie in Nederland. Jaarlijks kunnen beroepsfotografen met de Nederlandse nationaliteit (woonachtig in of buiten Nederland) en in Nederland gevestigde fotografen met een andere nationaliteit hun werk inzenden. De inschrijving startte dit jaar op 1 december 2019 en liep tot en met 2 januari 2020.

Fotografen konden werk inzenden voor verschillende categorieën en daarmee meedingen naar de belangrijkste prijs van de wedstrijd: de Zilveren Camera wisseltrofee en een geldbedrag van €10.000.De winnende beelden worden verzameld in het Zilveren Camera Jaarboek en eerst tentoongesteld in Museum Hilversum, waarna de expositie door Nederland reist.

Het jaar van de protesten

Directeur Marcel Molle kijkt terug op afgelopen jaar en de aard en kwaliteit van de inzendingen voor de Zilveren Camera 2019: “Het was het jaar van de protesten, boeren, bouwers, leraren en medici kwamen voor de lenzen van onze fotografen, zij stuurden die foto’s in en onze jury wist ze te waarderen. Maar het was ook het jaar waarin voor het eerst fotografen zelf de camera’s neerlegden en hun opdrachtgevers voor de rechter daagden. De slechte betalingen van uitgevers en opdrachtgevers lieten hen geen andere keuze. Gevolg was wel dat ze in een bijzondere spagaat terecht kwamen. Fotografie komt voort uit passie en creativiteit, voor veel fotografen is het meer dan een beroep, ze zijn er dag en nacht mee bezig.”

Benieuwd geworden naar alle winnaars?

De genomineerden (de nummers 1, 2 en 3 van iedere categorie) zullen op 23 januari bekend worden gemaakt. Tijdens de officiële uitreiking op 1 februari zal de Canon Zilveren Camera worden uitgereikt. Daarnaast zullen de winnaars voor de Prijs voor Storytelling, de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het jaar en de Paul Peters Fotoprijs bekend gemaakt worden. Ook worden deze feestelijke avond de tien genomineerden voor de Publieksprijs prijsgegeven.