It Heidenskip- NUT presenteert vrijdag 24 januari Frysk toaniel ‘De man fan dyn libben’, in it Swaeigat It Heidenskip. Niemand minder dan Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma spelen met zijn drieën het prachtige stuk getiteld “De man fan dyn libben”

It stik giet oer in frou dy’t siik is en net wer better kin wurde. Om har man goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him. Sy set dêrom in kontaktadfertinsje en der komt in moaie jongere frou op ôf. Kin net moaier, soene je tinke. Mar dan blykt dat har man en dy jongere frou elkoar al kenne en komt de fraach om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek?

Neat is wat it liket…

In tragikomeedzje fol leafde en wraak, skreaun troch Arthur Japin n.o.f. syn boek ‘De man van je leven.’

De man fan dyn libben", is troch publyk en media goed ûntfongen. Er binne noch mar in pear kaarten te krijen.

Kaarten € 17,50 (inclusief consumptie)

Vrijdag 24 januari, aanvang 20.15 uur

It Swaeigat yn it Heidenskip

