Open dag Staal & Steen in Exmorra

Exmorra- Op zaterdag 25 januari van 10:00-16:00 houdt Staal & Steen in Exmorra een open dag voor alle belangstellenden. In een expositie zijn de beeldhouwwerken van Anna Akke Fopma en haar cursisten te zien. Belangrijke thema’s in haar werk zijn verlies, verbondenheid, liefde en vrijheid.

Om 11:00 wordt de expositie KUNST OP HET DOEK geopend. Deelnemende kunstenaars zijn : Kim Koedijk, Mirjam van der Hel, Coob Zeeman, Rianne Marris, annie Bosma, Dout Gerlofsma, Karin Heystee, Clarisa Jeelof, Anneke Koudijs en Pytsje Cuperus.

Onder de naam Staal & Steen starten Jan Zeeders en Anna Akke Fopma in 2013 hun bedrijf. Een aantal jaren geleden begon Anna Akke Fopma met beeldhouwen, directe aanleiding was een persoonlijk verlies: “Door het beeldhouwen kon ik mijn verlies een plek geven en het omzetten naar iets tastbaars.” Jan Zeeders maakte onder haar beelden een RVS sokkel en zo kwam van één het ander. Inmiddels is het bedrijf flink uitgegroeid en melden zich met regelmaat nieuwe cursisten voor een beeldhouwworkshop, maar ook kunstenaars weten de weg te vinden naar Exmorra om hun eigen gemaakt beeld door ons op een RVS sokkel te laten zetten. De RVS sokkels zijn in diverse maten te verkrijgen.

Workshops Tijdens de Open Dag worden de diverse workshops gepresenteerd, zodat je een goede indruk krijgt wat zoal de mogelijkheden zijn binnen Staal & Steen. Er wordt in kleine groepen gewerkt (maximaal 7 personen), zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht. Mede hierdoor ontstaat er wederzijds vertrouwen wat nodig is om een beeld te maken wat voor jou belangrijk is.

Het is ook mogelijk om een workshop beeldhouwen te volgen die specifiek gericht is op het verwerken van verlies. Anna Akke Fopma: “Uit ervaring weet ik hoe verlichtend beeldhouwen kan zijn bij het verwerken van een verlies. Het kan gaan om het overlijden van een dierbare, maar ook om het verlies van werk, echtscheiding of het verlies van gezondheid. Ik geniet ervan om deze processen te mogen begeleiden en een stukje met de klant op te lopen” Nieuwsgierig geworden Kom, Kijk en Beleef de rustige sfeer en geniet van de vele mogelijkheden en de bijzondere kunstwerken.