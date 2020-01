Jappe Ippes, Hindelooper klipvispionier in Noorwegen

Hindeloopen- In Kristiansund, aan de Noorse westkust ten zuiden van Trondheim, is een straat te vinden met de naam ‘Jappe Ippes vei’. De typische voornaam verraadt dat de vernoemde persoon uit Hindeloopen afkomstig moet zijn. In het plaatselijk museum wordt hij geroemd en in 2018 is er in Noorwegen een boek over hem verschenen. In zijn geboorteplaats is Jappe Ippes (1655-1718) echter tamelijk onbekend. Wat heeft Jappe voor bijzonders gedaan, dat hij daar, zo ver van huis en zo lang geleden, nog steeds in de belangstelling staat?

Jappe Ippes was, net als zijn vader, een schipper uit Hindeloopen, die handelde in hout en o.a. ook in stokvis. Hij kende de markt voor gedroogde vis door en door en zag in Noorwegen een gat in de markt voor de productie van klipvis. Deze bracht namelijk meer op dan stokvis. In 1691 legde Jappe in Kristiansund de basis voor de nog altijd bestaande productie van klippfisk, in Nederland meestal bakkeljauw genoemd.

Jan de Vries uit Koudum, onderzoeker van de maritieme geschiedenis van de Friese Zuidwesthoek, zal in zijn lezing ingaan op hoe Jappe Ippes in Noorwegen voet aan de grond kreeg en hoe het hem lukte daar een bloeiende exporthandel op te zetten. Ook zal hij vertellen hoe het Jappe verder verging, zowel als ondernemer als privé, en of hij ooit terugkeerde naar Hindeloopen.

Museum Hindeloopen, zondag 19 januari, 15.00 uur.