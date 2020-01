Muzikale voorstelling ‘Anna en Us Heit’ in dorpshuis Scharnegoutum

Scharnegoutum – Zaterdag 18 januari is er een muzikale voorstelling in het dorpshuis van Scharnegoutum. Legedyk 43. Het is een gegeven dat in 2020, het 400 jaar geleden is dat Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, ook wel Us Heit genoemd, stierf.

Van Ravesteijn Theater & Events komt daarom met een indrukwekkende muzikale voorstelling naar Scharnegoutum. Anna, de dochter van Willem van Oranje, is de hoofdfiguur in het stuk. Zij huwde haar neef Willem Lodewijk. Binnen de familie gaf het huwelijk veel ophef, vanwege de ‘bloedzonde’. Anna overleed na zeven maanden huwelijk. Us Heit hertrouwde nooit.

Us Heit draagt een familiegeheim met zich mee dat alles verklaart en vertelt haar na al die eeuwen de harde waarheid. Hierdoor wordt hun huwelijk na de dood op de proef gesteld.

“Het is een prachtige voorstelling met een lach en een traan en we zijn dan ook blij dat van Ravesteijn bij ons komt spelen. Aanvang van de voorstelling is 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur en entree € 15,- U bent van harte welkom!”

kaarten@dorpshuis-scharnegoutum.nl