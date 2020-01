De Schone Dames spelen nog twee keer toneelvoorstelling SHIT EXplosion in Lewinski

Sneek – Op 1 en 15 februari spelen ‘de Schone Dames’ voor de laatste keren de voorstelling SHIT EXplosion in Lewinski te Sneek.

De Schone dames zijn vier vrouwen die elkaar anderhalf jaar geleden gevonden hebben in het maken van theater. Annemieke Hart uit Akkrum, Carla van der Veen en Fokkelina van Meekeren uit Leeuwarden en Mariëlle Alblas uit Sneek volgden alle vier in 2018 een twaalf wekelijkse improvisatiecursus aan de Podiumschool in Leeuwarden. Dit smaakte naar meer en onder het genot van een wijntje werden er plannen gesmeed om verder te gaan. Onder begeleiding van docent en regisseuse Kyra van Wirdum is een klein jaar hard gewerkt aan het stuk ‘SHIT EXplosion’.

Een echte vrouwenvoorstelling waarin relaties, vriendschap, geheimen en roddels voorbij komen terwijl de dames ‘ontspannen’ in de sauna zitten. Sophie is de brave huisvrouw met een toch iets andere invulling op vrije momenten dan verwacht. Frances is gescheiden en woest op de nieuwe liefde van haar ex. Carolien heeft een rijke vent aan de haak geslagen en Thamara lijkt de liefde maar niet te kunnen vinden….

Op 10 november jl. was de première binnen 4 dagen uitverkocht. Dit was een onverwacht succes en daarom is de keuze gemaakt om nog twee keer te spelen. ‘Dat we er zelf plezier aan hebben dat wisten we, maar wat is het leuk te merken dat anderen ook kunnen genieten van onze hobby!’

De kaartverkoop is inmiddels alweer in volle gang. De voorstelling start om 15.30 uur en eindigt rond 17.30 uur, waarna er een hapje (h)eerlijk mee gegeten kan worden. Tickets zijn te verkrijgen via www.bryktheater.nl