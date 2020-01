Scharnegoutum – Zaterdag 25 januari is er een gezellige dansavond in dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43 The 70’s & 80’s bestaan uit zoveel prachtige nummers dat er een dansavond mee gevuld kan worden. En dat is ook precies wat er gaat gebeuren! Iedereen is welkom op deze avond waar de DJ alle toppers uit deze jaren draait en kunnen worden aangevraagd. Om 21:00 uur gaan de deuren open en om 21:30 uur start de muziek.