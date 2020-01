Gratis proefles klassiek ballet voor volwassenen in Sneek

Sneek- Volwassenen die een keer klassiek ballet willen uitproberen, kunnen donderdag 16 januari op de leslocatie van Kunstencentrum Atrium in Sneek meedoen aan een vrijblijvende proefles. De les vormt de start van een kennismakingscursus speciaal voor 18-plussers en begint om 19.15 uur.

De cursus wordt gegeven door Jacqueline Veldhuis en bestaat uit tien wekelijkse lessen op donderdagavond, van 19.15 tot 20.15 uur.

De lessen zijn laagdrempelig waardoor iedereen kan meedoen. Danservaring is niet vereist. Er wordt in een rustig tempo aandacht besteed aan alle aspecten van klassiek ballet, zoals kracht, lenigheid en muzikaliteit, maar vooral stabiliteit, sierlijkheid en het verlengen van je lichaam. Balletkleding is niet verplicht.

De cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Belangstellenden kunnen zich opgeven via kunstencentrumatrium.nl/klassiek-ballet-volwassenen.

Leslocatie: Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 in Sneek.

Foto:Margon Mink