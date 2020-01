Thijs Lijster in het Filosofisch Café Sneek

Sneek- Filosoof Thijs Lijster brengt op 21 januari een bezoek aan het Filosofisch Café Sneek. Het vertrouwde adres: Zalencentrum De Walrus, Kleine Kerkstraat 10. Aanvang : 20.00 uur. Onderwerp: Kijken, denken: over kunst en esthetica.

In ons spreken over kunst wordt het kunstwerk nog al te vaak voorgesteld als een passief object waar we over kunnen of moeten spreken, nadenken, reflecteren, en discussiëren. Thijs Lijster stelt tegenover het denken over kunst van de traditionele esthetica een denken door kunst. Zijn uitgangspunt is dat kunst ‘terugdenkt’: het kunstwerk is een vorm van denken, letterlijk een denkvorm of denkbeeld, een ding dat denkt.

Dit heeft ingrijpende gevolgen voor ons begrip van kunst, maar ook voor de praktijk van kunstkritiek, en voor de relatie tussen filosofie en kunst. Of anders gezegd: voor het kijken, het proeven en het denken. Theodor W. Adorno verwoordt de toekomstige kunstfilosofie met het volgende citaat: “Daarom heeft kunst filosofie nodig, die haar interpreteert om te zeggen wat zij niet zeggen kan, terwijl het toch alleen door kunst gezegd kan worden, omdat zij het niet zegt”.

Thijs Lijster ( 1981) is o.a. als universitair docent kunst en cultuurfilosofie verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 verscheen zijn nieuwe essaybundel: “Kijken, proeven en denken. Essays over Kunst en Kritiek.