Pro’s and Conn’s in kerk Goënga

Goënga- Zondagmiddag 19 januari 2020 om 16:00 uur, treden Pro’s an Conn’s op in de kerk van Goënga. Het trombonekwartet bestaande uit de volgende muzikanten: Joop van der Linden, Jeroen Devilee, Bauke Kalma Arend Huisman en Dennis Dooren.

Recept voor een fijne middag met mooie liederen in de stijlen klassiek en jazz. Enkele nummers; Georgia On my Mind van Hoagy Carmichael, Round Midnight van Thelonious Monk, Body and Soul van Johnny Green en Dancer in the Dark van Bjork

Ingrediënten:

2 professionele trombonisten

2 trombonisten die eigenlijk professioneel zouden moeten zijn.

Een zeer welwillende contrabassist met de grootste bas van Nederland.

1 Conn 4H Artist trombone 1951

1 Conn 32H Burkle trombone 1952

1 Conn 44H Vocabell trombone 1933

1 Conn 70H Artist Symphony Bastrombone 1949

Wij raden U aan dit concert NIET te bezoeken.

Wie één keer de sound van 4 Conn trombones tegelijk heeft gehoord, bespeeld door mensen die weten hoe dat kan, loopt de kans de rest van zijn/haar leven als een diepe teleurstelling te ervaren. Er worden emoties gemaakt, noten gekraakt en zielen geraakt.

.

De punt hierboven is een korrel zout.

Toegang gratis: Met na afloop het ‘ponkje’